ABD'den flaş Venezuela hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Venezuela'nın devlet madencilik şirketi Minerven'ı hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.
19 Mart 2019 Salı 17:56
ABD Hazine Bakanlığı Venezuela'nın devlet madencilik şirketi Minerven'ı hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.
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