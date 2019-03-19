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ABD'den flaş Venezuela hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Venezuela'nın devlet madencilik şirketi Minerven'ı hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

19 Mart 2019 Salı 17:56
ABD'den flaş Venezuela hamlesi

ABD Hazine Bakanlığı Venezuela'nın devlet madencilik şirketi Minerven'ı hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:56
  1. Minerven
  2. ABD
  3. Venezuela

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  • alp fatin alp fatin 44 dk önce
    yıkılasın katil ruhlu ingiliz yahudi ve amerika

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