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Gündem ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Yenilikçi yollar arıyoruz
Gündem

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Yenilikçi yollar arıyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, vize taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik seyahat talebini karşılamak amacıyla yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 15:37:00 -
ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Yenilikçi yollar arıyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, vize taleplerinde ve randevularında yaşanan gecikmelere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'den ABD'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyduklarının altını çizen Eadeh, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da, birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılmasıyla birlikte rutin göçmen olmayan vize başvurularının yeniden başlatılacağını duyuran Eadeh, randevu uygunluğunun görülmesi için online randevu sisteminin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni vize kapasitesini sisteme eklenmesinden dolayı başvuru sahiplerinin düzenli olarak vize randevu sayfasını takip etmesi gerektiğinin altını çizen Eadeh, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik seyahat talebini karşılamak amacıyla yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz. Lütfen güncel bilgilerden haberdar olmak için sosyal medya hesabımızı izlemeye devam edin. Türkiye'de ABD vizesi için bekleme süreleri, Amerika Birleşik Devletleri'yle güçlü bağlara ve sağlam ekonomilere sahip diğer ülkelerde hizmet veren ABD büyükelçiliklerindeki vize bekleme süreleriyle benzerlik göstermektedir. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu olarak, mevcut kaynaklarımızı COVID nedeniyle randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz."

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