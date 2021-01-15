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Dünya ABD'den flaş karar! Çin'den açıklama geldi
Dünya

ABD'den flaş karar! Çin'den açıklama geldi

ABD, Çinli teknoloji devi Xiaomi'yi Çin ordusuyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kara listeye aldı. Bu gelişme sonrası Xiaomi yetkililerinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 18:18:00 -
ABD'den flaş karar! Çin'den açıklama geldi

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, fiyat/performans telefonlarıyla dünya genelinde tanınan bir şirket. Diğer yandan şirketin ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla ABD'de kara listeye girmesi ve Xiaomi'nin Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Xiaomi, bu gelişmeler üzerine önemli bir açıklama yaptı.

Xiaomi'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA'da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde "Komünist Çin Askeri Şirketi" değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır.

Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır."

Huawei'nin ardından Çinli üretici Xiaomi de ABD'de kara listeye eklendi. Öncelikle tedarik zinciriyle alakalı birtakım kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Bir sonraki adımda hangi yaptırımların uygulanacağı ise belirsiz.

Huaweı ile Xıaomı'nin durumu aynı mı olacak?

Bu konuda henüz net konuşmak için erken. Ancak Xiaomi ile Huawei benzer bir durumda değil. Çünkü bu kara listenin Huawei'nin eklendiği listeden farklı olduğuna dikkat çekiliyor. Yani Xiaomi'nin normal şekilde ABD şirketler ile iş yapmaya devam edebileceği açık şekilde aktarılıyor. Bu durum yüzünden Xiaomi'nin Android lisansını kaybetme ihtimali de şimdilik masada bulunmuyor.

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