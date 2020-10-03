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Dünya ABD'den flaş karar! Asimetrik savaş gücünü feshediyor
Dünya

ABD'den flaş karar! Asimetrik savaş gücünü feshediyor

ABD'nin Irak ve Afganistan gibi ülkelerde terörle mücadelede kullandığı 'Asimetrik savaş gücü' ve 'İvedi donatım gücü'nü feshedeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:19:00 -
ABD'den flaş karar! Asimetrik savaş gücünü feshediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak ve Afganistan gibi ülkelerde terörle mücadele için kullanılan 'Asimetrik savaş gücü' ve 'İvedi donatım gücü' için flaş bir karar geldi.ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu güçlerin fesh edileceğini açıkladı.

2021'de tamamlanacak

ABD Kara Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, söz konusu birliklerin dağtılmasının "Kara Kuvvetlerinin odağını terörle mücadele operasyonlarından çoklu alanlardaki ve geniş çaplı askeri operasyonlara çevirmesinden" dolayı olduğu ifade edildi. Açıklamada, fesh edilecek birliklerdeki askerlerin gerekli yerlere aktarılmaya başlanacağı ve feshin 30 Eylül 2021'de tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar belirtildi;

"Kara Kuvvetleri, bu birlikleri, Afganistan ve Irak gibi terörle mücadelenin yapıldığı dönemlerde karşılaşılan zorluklarda hızlı şekilde maddi veya maddi olmayan çözümler geliştirmek üzere kurdu. Odağımız büyük güç rekabeti ve geniş çaplı operasyonlara çevrildiği için Kara Kuvvetlerinin değerlendirmesi üzerine bu birimlerdeki personel ve kaynaklarının operasyonel bir muharip güç kurmak üzere daha iyi değerlendirilebileceği tespit edildi."

 

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Yorumlar

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defolun gidin islam ülkelerinden alçaklar dünyayı kontrol altına alarak bakalım daha ne zamana kadar imparatorluk olacaksız alçaklar
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