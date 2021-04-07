ABD'den flaş Filistin kararı!

Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımların yeniden başlaması için ilk adımları atıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin'e yeniden başlatılması planlanan yardımların 150 milyon doları bulacağını bildirdi.

Trump döneminde askıya alınmıştı

Donald Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümüne yönelik hazırlanan ve "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği plana, İsrail'in lehine olması sebebiyle karşı çıkan Filistin yönetimine diz çöktürmek için mali yardımları koz olarak kullanıyordu.

Washington, ilk olarak Ocak 2018'de Filistin'e yapacağı 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü 'tekrar gözden geçirmek üzere' askıya aldığını açıklamıştı.