ABD'den F-35 hamlesi: Yunanistan, İspanya...
Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Yunanistan, Romanya, İspanya ve Polonya gibi ülkelere F-35 savaş uçağı satmayı planlıyor.05 Nisan 2019 Cuma 22:22
ABD, beş ülkeye daha F-35 savaş uçağını satma olasılığını değerlendirdiği belirtildi.
Reuters'in haberinde, "Pentagon'un F-35 Ofisi Başkanı Koramiral Mathias Winter, ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan yazılı ifadelerde, gelecek potansiyel alıcılar arasında Singapur, Yunanistan, Romanya, İspanya ve Polonya" olduğunu açıkladı" ifadeleri yer aldı.
ABD, 1 Nisan Pazartesi günü, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alan Türkiye'ye F-35 tesliminin durdurulduğunu açıklamıştı.
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