ABD'den F-35 hamlesi: Yunanistan, İspanya... Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Yunanistan, Romanya, İspanya ve Polonya gibi ülkelere F-35 savaş uçağı satmayı planlıyor.

ABD, beş ülkeye daha F-35 savaş uçağını satma olasılığını değerlendirdiği belirtildi. Reuters'in haberinde, "Pentagon'un F-35 Ofisi Başkanı Koramiral Mathias Winter, ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan yazılı ifadelerde, gelecek potansiyel alıcılar arasında Singapur, Yunanistan, Romanya, İspanya ve Polonya" olduğunu açıkladı" ifadeleri yer aldı. ABD, 1 Nisan Pazartesi günü, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alan Türkiye'ye F-35 tesliminin durdurulduğunu açıklamıştı.

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