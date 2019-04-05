0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

ABD'den F-35 hamlesi: Yunanistan, İspanya...

Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Yunanistan, Romanya, İspanya ve Polonya gibi ülkelere F-35 savaş uçağı satmayı planlıyor.

05 Nisan 2019 Cuma 22:22
ABD'den F-35 hamlesi: Yunanistan, İspanya...

ABD, beş ülkeye daha F-35 savaş uçağını satma olasılığını değerlendirdiği belirtildi.

Reuters'in haberinde, "Pentagon'un F-35 Ofisi Başkanı Koramiral Mathias Winter, ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan yazılı ifadelerde, gelecek potansiyel alıcılar arasında Singapur, Yunanistan, Romanya, İspanya ve Polonya" olduğunu açıkladı" ifadeleri yer aldı.

ABD, 1 Nisan Pazartesi günü, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alan Türkiye'ye F-35 tesliminin durdurulduğunu açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 22:22
  1. ABD
  2. f35
  3. F35 savaş uçağı

YORUM YAZ

  • ŞüpeciŞüpeci1 sa önce
    Yunan alsın varsın değil mi... pis sığır çobanı. Türkiye alınca suç. Yav.aklar. Kudurun. Parçalarını aynı kalitede yapan da olmaz inşeallah. Gömülürsünüz
  • şskşsk1 sa önce
    f35 ler kaıcı şeref için verilmiyor. kapıcı şeref için koltuğu da kelleyi de kaybedeceksin. bunları okumaktan acizsin am dudaklı hırt! gürcüymüş! çorum öküzü!F35LER KAPICI ŞEREFİN GÖTÜNÜ SİKİNİ KEMİRDİĞİN İÇİN VERİLMİYOR BEYİNSİZ!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cinayet zanlısı tutuklandı
  1. Cinayet zanlısı tutuklandı
  2. Nahda Hareketi: Yaşananlar kan..
  3. "7. İslam İktisadı Atölyesi" etkinliği
  4. Bülent Korkmaz: "Gol pozisyonları..
  5. Libya'da çatışan taraflardan..
  6. Basketbol: THY Avrupa Ligi
  7. Aycı duyurdu: Yüzde 40'ı tamamlandı
  8. Basketbolda maçın ardından
  9. Turkish Airlines EuroLeague:..
  10. MHP ilçe başkanı beyin kanaması geçirdi
  11. ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar
  12. Kuveyt’i etkisi altına alan şiddetli..
  13. Televizyon çalan hırsız tutuklandı:..
  14. Sara krizi geçirerek 5. kattan düşen..
  15. Atatürk Havalimanı’nda taşınma..
  16. Baro Başkanı Gül: “Arabuluculuk ve..
  17. Kadın polis memuru adayı alımı için..
  18. Hint gölet balıkçıl kuşu cezaevine düştü
  19. Öğretmen alımında sözlü sınav yerleri..
  20. "Askeri tırmanış Libyalıların kanının..
  21. Heniyye, Tunus Cumhurbaşkanı ile..
  22. İyi Parti, Balıkesir'deki sonuçlara..
  23. İstanbul'da "Büyük Göç" sürüyor
  24. İP itiraz etti! AK Parti'nin oyu..
  25. Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı:..
  26. Basketbol: THY Avrupa Ligi
  27. Cezaevinden yeni çıkan oyuncu ilk kez..
  28. Yürekler ağza geldi! 3 saat süren ikna..
  29. İnsanlıktan çıktı, köpek gibi yaşıyor
  30. İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı
Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
4 ilçede sayım bitti! İşte İstanbul'da son durum
4 ilçede sayım bitti! İşte İstanbul'da son durum
CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı

Günün Karikatürü

6 Nisan 2019
CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
'Şimdiden duyuruyorum' diyen Mansur Yavaş, belediye çalışanlarını uyardı
'Şimdiden duyuruyorum' diyen Mansur Yavaş, belediye çalışanlarını uyardı