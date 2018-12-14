THY- Euroleague
0553 313 94 23

ABD'den emekli İsrailli generale yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Güney Sudan'daki çatışmaları desteklediği gerekçesiyle aralarında İsrail Ordusu'ndan emekli bir generalin de bulunduğu 3 kişiye yaptırım uygulanacağını bildirdi

14 Aralık 2018 Cuma 22:44
ABD'den emekli İsrailli generale yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Güney Sudan'daki çatışmaları desteklediği gerekçesiyle aralarında İsrail Ordusu'ndan emekli bir generalin de bulunduğu 3 kişiye yaptırım uygulayacak.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ikisi Güney Sudanlı ve biri İsrailli 3 kişinin savaş yorgunu Afrika ülkesinde barışı, istikrarı ve güvenliği baltalayan faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Bu şahıslardan İsrail Ziv'ın İsrail Ordusu'nda general rütbesiyle emekli olduğu kaydedilen açıklamada, "Ziv'in hem Güney Sudan hükümetine hem de hükümet karşıtı güçlere milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat sattığı" ifade edildi.

Ziv'in Güney Sudanlı hükümet yetkililerine rüşvet verdiği de vurgulanan açıklamada, ayrıca ülkedeki petrol ve alt yapı tesislerine düzenlenen saldırıları planladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Güney Sudan vatandaşı Gregory Vasili ve Obac William Olawo da ülkede hükümete ve silahlı militanlara silah sağladıkları için yaptırımlara tabi tutulacak.

Yaptırım kararı çerçevesinde bu kişilerin ABD'deki olası mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da yasaklandı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 22:44
  1. ABD
  2. Güney sudan
  3. İsrailli general
  4. yaptırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ana boru delinince kentin doğal gazı kesildi
    1. Ana boru delinince kentin doğal gazı..
    2. Irak'tan Türkiye'ye 'hava sahası' mesajı
    3. Boca Juniors'ta Schelotto dönemi sona..
    4. 15 Temmuz gecesi Orgeneral Çolak'ı..
    5. Bugüne kadar 400'den fazla can aldı
    6. Ülkeye sarı kar yağdı
    7. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    8. İşte yüz şeklini değiştiren gıdalar
    9. Küpe yüzünden az kalsın kulaklarından..
    10. ABD'den emekli İsrailli generale..
    11. Yüz binlerce kez paylaşıldı: Evsiz..
    12. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    13. Ürdün'de 17 protestocu gözaltına alındı
    14. Kemal Özdeş, Göztepe'de beraberlikle..
    15. Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği..
    16. Johnson & Johnson hisseleri 16 yılın..
    17. Parlamenterlerarası Kudüs Platformu..
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına..
    20. Rusya’dan Türkiye'ye yeşil ışık!
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'