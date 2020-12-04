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Dünya ABD'den dünyayı sallayan açıklama: İkinci Dünya Savaşından bu yana en büyük tehdit
Dünya

ABD'den dünyayı sallayan açıklama: İkinci Dünya Savaşından bu yana en büyük tehdit

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, basına yaptığı açıklamada, Çin'in İkinci Dünya Savaşından bu yana "demokrasi ve özgürlüğe en büyük tehdit" olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:21:00 -
ABD'den dünyayı sallayan açıklama: İkinci Dünya Savaşından bu yana en büyük tehdit

ABD ile Çin arasındayaşanan gerilim devam ediyor. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Donal Trump, Joe Biden'a görevi devretmeye hazırlanırken, Trump yönetimi gider ayak Çin'e karşı sert tavır almayı sürdürüyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe basına verdiği haftalık brifinginde Pekin yönetiminin ABD ile çatışmaya hazırlandığını ve dünyaya "ekonomik, askeri ve teknolojik olarak" hakim olma niyetinde olduğunu söyledi.

İkinci Dünya Savaşından bu yana en büyük tehdit

Çin'in İkinci Dünya Savaşından bu yana "demokrasi ve özgürlüğe en büyük tehdit" olduğunu söyleyen Ulusal İstihbarat Direktörü, Çin'in Rusya'nın yerini aldığını belirtti.

Ratcliffe Çin'i "soy, kopyala ve değiştir" olarak tanımladı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, ABD'nin her yıl 500 milyar dolarlık fikri mülkiyetinin çalındığını ifade etti. Ratcliffe, ABD istihbaratının Çin'in "biyolojik olarak geliştirilmiş yeteneklere sahip" askerler geliştirmek amacıyla birlikler üzerinde "insan testi" yaptığını saptadığını belirtti.

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Yorumlar

ben (hiç)

bizden sonra en büyük tehdit demesi lazım
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Her şeyi kopyalayıp üreten hırsızlar

Din iman yok hergün bilim adına haram sevap demeden bir şey icat ediyorlar.Yecüc mecüc , bu ne bulursa yiyen Çinli yamyamların eline su dökemez.
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