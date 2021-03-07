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Dünya ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan uyarısı
Dünya

ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan uyarısı

Yemen'de İran destekli Husilerin balistik füzelerle hedef aldığı Suudi Arabistan'da ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını muhtemel saldırılara karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 23:48:00 -
ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan uyarısı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Yemen'deki İran destekli Husilerin muhtemel füze saldırılarına karşı Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına uyarıda bulundu.

ABD muhtemel saldırılara karşı Suudi Arabistan'daki vatandaşlarını uyardı!

Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın Zahran, Demmam ve el-Huber kentlerine füze veya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenleyebileceği yönünde haberler olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından, Husilerin olası saldırıları karşısında teyakkuzda olmaları, azami derecede dikkatli davranmaları ve gerekli tedbirleri almaları istenildi.

Yemen’deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan’ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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