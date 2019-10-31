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Gündem

ABD’den dikkat çeken S-400 itirafı!

S-400 ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türkiye’yi bu sistemden vazgeçiremediklerini itiraf etti.

2019-10-31 09:03:00 -
ABD’den dikkat çeken S-400 itirafı!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Ankara’yı Rus S-400 hava savunma sisteminden vazgeçiremediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Moskova Büyükelçiliği görevine aday gösterilen Sullivan, Senato'nun Dışişleri Komitesi'ndeki oturumda, “Henüz bu noktaya ulaşamadık, NATO'daki müttefikimiz olan Türkleri, bu sistemlerden, savaşa tam hazır duruma gelmeden ve uçan araçları ‘renklendirmeye' başlamadan vazgeçerek verdikleri zararı ortadan kaldırma ihtiyacı olduğuna ikna edemedik” dedi.

Sullivan, “CAATSA yaptırımlarını ve bu alımın önemli olup olmadığı konusu inceleniyor. Bu alımın önemsiz olduğunu söyleyemem, çünkü Çin'e karşı, S-400 ve uçak aldığı için yaptırım uyguladık” diye ekledi.

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Yorumlar

EKOLL

Hadi ordan şeptik.
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Vahap Kalyoncu

Bizde sizi teröristlere yardım etmekten vaz geçiremedik ,paramızla bize petriot verin dedik ve daha birçok puştluk yaptınız şimdi kalkmiş bizi süçlüyörsünüz sahiden siz insanmisiniz???
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