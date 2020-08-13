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Dünya

ABD'den dikkat çeken karar: Tümünü askıya aldılar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba ile tüm 'charter' uçuşlarının askıya alınmasına karar verdiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 21:45:00 -
ABD'den dikkat çeken karar: Tümünü askıya aldılar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba ile bütün 'charter' uçuşlarının askıya alınması yönünde karar verdiklerini duyurdu.

Yaptığı yazılı bir açıklamayla ilgili kararı duyuran Bakan Mike Pompeo, Küba yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak hedefiyle bu adımı attıklarını ifade etti.

Bakan Pompeo, yaptığı açıklamada, bugün Ulaştırma Bakanlığından Küba ile yapılan tüm 'charter' uçuşlarını durdurması ricasında bulunduğunu kaydederek "Bu uçuşların durdurulması Castro rejimini bazı ekonomik kaynaklarından mahrum bırakacak ve ihlallerini sürdürme kapasitesini azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

Mike Pompeo'nun açıklamasından kısa bir süre geçtikten sonra yazılı açıklamada bulunan ABD Ulaştırma Bakanlığı da iki ülkenin arasındaki bütün 'charter' seferlerinin askıya alındığını haber verdi.

2016 senesinde dönemin ABD Başkanı Barack Obama, iki ülke arasındaki normalleşme süreci çerçevesinde tarifeli seferlerin başlatılması yönünde karar almıştı. Ekim 2019 tarihinde ABD ve Küba arasındaki tarifeli seferleri durduran Donald Trump yönetimi, bu senenin başında da iki ülke arasındaki bazı özel seferleri sona erdirmişti.

'Charter' uçuşu ne demek?

'Charter' uçuşu seyahat acentelerinin uçağı kiralayıp sefer yapması manasına gelmektedir. Seyahat acenteleri özellikle tatil döneminde yoğun olunan zamanlarda uçak kiralayıp charter seferi oluşturabiliyor.

Charter uçuş hem daha ekonomik hem de daha sık bulunabilen bir uçuş sistemi olarak geçmektedir.

Bazı dönemlerde uçak kiralarının daha az olması nedeniyle hem bilet bulunması daha kolaylaşmakta hem de kesinlikle daha ucuza uçak bileti satın alınmış olunmaktadır. Charter uçuşlar, tur şirketlerinin kiraladığı gibi kargo ve taşımacılık firmalarınca da kiralanabilmektedir.

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