ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı ABD'li komutanlar, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da görüştükleri aşiret reislerine, bu bölgedeki varlıklarının devam edeceğini söyledi.

ABD ordusu, güçlerinin büyük bölümünü Suriye'nin kuzeyinden çıkartırken, Deyrizor'daki Arap aşiretlere bu bölgede kalacağı sinyalini verdi. Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde dün ABD'li üst düzey komutanlar aşiret reisleriyle Ömer petrol sahası olarak bilinen yerde bir toplantı yaptı. Aşiret reisleri, ABD'ye Deyrizor'dan da çekilip çekilmeyeceklerini sordu. Amerikalı komutanlar da aşiret reislerine, Suriye’den askeri birlik çekme kararının Deyrizor bölgesini kapsamadığını söyledi. ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Tel Abyad, Rasulayn ve Münbiç'teki askeri noktalarını kullanan güçlerini buralardan çekmişti. Ekim 2017'de DEAŞ'ı Deyrizor'un büyük kısmından çıkaran ABD, burada üsler ve operasyonel askeri noktalar kurdu. Ülkedeki en büyük petrol sahası Ömer, bu noktalardan birini teşkil ediyor.

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