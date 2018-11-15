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ABD'den DAEŞ açıklaması! 'Birkaç ay içinde bitebilir'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, DAEŞ'e karşı sürdürülen savaşın birkaç ay içinde sona erebileceğini açıkladı. Jeffrey, "Savaş sürüyor ve birkaç ay içerisinde sona ermesini bekliyoruz, bu DAEŞ'in elindeki konvansiyonel sayılabilecek son alan olacak." dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:45
ABD'den DAEŞ açıklaması! 'Birkaç ay içinde bitebilir'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, terör örgütü DAEŞ'e karşı Suriye'de sürdürülen savaşın birkaç ay içinde sona erebileceğini söyledi.

Jeffrey, DAEŞ'e karşı son savaş alanının Fırat Nehri boyunca Kürt birliklerin başını çektiği ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Savaş sürüyor ve birkaç ay içerisinde sona ermesini bekliyoruz, bu DAEŞ'in elindeki konvansiyonel sayılabilecek son alan olacak." sözlerini kaydetti.

Jeffrey, Amerikan güçlerinin DAEŞ'e karşı elde edilecek galibiyetin uzun süreli olması için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi:

" DAEŞ'in yenilgisinin uzun süreli olması demek sadece DAEŞ'in bölgede kalan son konvansiyonel askeri birliğinin yok edilmesi değil, DAEŞ'in uyuyan hücrelerle geri gelmemesi ya da isyancı birliği olarak ortaya çıkmaması anlamına gelmektedir."

Jeffrey, DAEŞ'in yenilgiye uğratılması ile beraber siyasi sürecin yeniden canlandırılması ve yıllardır devam eden iç savaşın yatıştırılması gerektiğini de vurguladı.

'Rusya'yı sorumlu tutuyoruz'

Amerikalı diplomat, bu doğrultuda Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye'nin İstanbul'daki toplantıda anlaştığı gibi yıl sonuna kadar bir anayasa komisyonunun kurulması gerektiğini söyledi.

Jeffrey, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın masaya getirilmesi konusunda Rusya'yı sorumlu tuttuklarını belirtti.

Ekim ayında Suriye'de çözüm arayışı için, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla İstanbul'da bir dörtlü zirve düzenlenmişti.

Konferansta alınan karar gereğince yıl sonuna kadar Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasının hedeflendiği aktarılmıştı.

  ayrıca ABD'nin Suriye'deki İranlı güçlerin çekilmesini talep ettiğini sözlerine ekledi; İran'ın bölgedeki askeri varlığının ABD'nin müttefiklerine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:45
  1. İstanbul
  2. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  3. DAEŞ
  4. Suriye Demokratik Güçleri (SDG)
  5. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
  6. DAEŞ'le mücadele
  7. Açıklama

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