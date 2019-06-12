ABD'den çok kritik adım! Rusya'nın yanı başında füze savunma üssü kuruyorlar ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan, Polonya'da füze savunma üssü kuracaklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Pentagon'da gerçekleştirdiği görüşmede önemli açıklamalarda bulundu. Partick Shanahan, Polonya'da füze savunma üssü inşa etmekte kararlı olduklarını açıkladı. Shanahan yaptığı açıklamada, “Polonya'da füze savunma üssü inşa etme konusunda kararlıyız. Planımız onu Füze Savunma İnceleme Belgesi gereğince tamamlamaktır. Gecikmeleri giderdik, inşaat sürüyor" dedi.

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