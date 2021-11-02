ABD'den Çin'i kızdıracak hamle

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, yaptığı açıklamada, 40 Tayvan askerine Guam Adası'nda yeni inşa edilen ABD üssünde verilen eğitimin, "değişim döngüsünün bir parçası" olduğunu belirterek spekülasyona gerek olmadığını söyledi.

Chiu, "Tayvan ile ABD arasındaki değişim ve iş birliği uzun yıllardır iyi temeller üzerine kurulmuş durumda" değerlendirmesini yaptı.

Tayvan da doğrulamıştı

Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'ndaki hükümetin lideri Tsai Ing-wen, 28 Ekim'de, ABD'nin Pekin'in olası müdahale veya işgaline karşı Ada'yı koruyacağına inandığını belirtmişti. Tayvan lideri Tsai, CNN International televizyonuna verdiği özel mülakatta, ilk kez ABD askerlerinin Tayvan ordusunu eğitmek üzere Tayvan'da bulunduğunu doğrulamıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti.

1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.