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Ekonomi ABD'den Çin'e bir yatırım darbesi daha!
Ekonomi

ABD'den Çin'e bir yatırım darbesi daha!

Yeniakit Publisher
2023-08-09 09:45:00 - 2023-08-09 11:07:12
ABD'den Çin'e bir yatırım darbesi daha!

ABD Başkanı Biden, Çin'deki ABD yatırımlarını kısıtlayacak. Kısıtlamalar, belirli yüksek teknoloji sektörlerine yatırım yapılmasını engelleyecek.

ABD'de bugün açıklanacak olan ve güvenlik riski oluşturduğu düşünülen bazı sektörlerdeki yatırımları kısma tedbiri, ABD-Çin ekonomik çatışmasında yeni bir cephe açacak gibi görünüyor.

New York Times'ın müzakerelere yakın kişilere dayanan haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çarşamba günü Çin'deki bazı gelişmiş endüstrilerdeki Amerikan yatırımlarına yeni kısıtlamalar getirmeyi planladığı aktarıldı.

Kısıtlamalar, özel sermaye ve risk sermayesi şirketlerinin kuantum bilgisayar, yapay zekâ ve gelişmiş yarı iletkenler gibi belirli yüksek teknoloji sektörlerine yatırım yapmasını engelleyecek.

Ayrıca, daha geniş olarak Çin sanayiine yatırım yapan firmaların bu faaliyeti raporlamasını gerektirecek ve bu da hükümetin ABD ile Çin arasındaki finansal değişimlere ilişkin daha iyi görünürlük sağlamasına yardımcı olacak.

Biden yönetimi yetkilileri, yatırımlara yönelik kesin kısıtlamaların, güvenlik tehditleriyle mücadele etmeye çalışırken Çin ile meşru ticareti bozmayacak birkaç sektörü dar bir şekilde hedef alacağını vurguladı.
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Yorumlar

Gültekin

ABD, dünya devletlerine her alanda çok büyük yanlışlar yaparak, istemediği veya onun çıkarlarına hizmet etmeyen devletlere her türlü yaptırım kararı alması dünya ekonomisine darbe vuruyor, şayet ABD, iyi niyetli bir devlet olsaydı, BM, kararlarına rağmen İSRAİL'e yaptırım uygulardı, yaptıkları, ne kendi inançlarına, ne kendi kanunlarına, ne dünya devletlerin uluslararası hukuka uygun olan hiç bir çalışması olmadığı gibi insan öldürmeye, savunmasız insanları yerlerini zorla gasp etmeye devam ediyor. Dünyada her türlü yaptırımları hak eden devlet İSRAİL'DİR.
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