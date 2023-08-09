ABD'den Çin'e bir yatırım darbesi daha!

ABD'de bugün açıklanacak olan ve güvenlik riski oluşturduğu düşünülen bazı sektörlerdeki yatırımları kısma tedbiri, ABD-Çin ekonomik çatışmasında yeni bir cephe açacak gibi görünüyor.

New York Times'ın müzakerelere yakın kişilere dayanan haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çarşamba günü Çin'deki bazı gelişmiş endüstrilerdeki Amerikan yatırımlarına yeni kısıtlamalar getirmeyi planladığı aktarıldı.

Kısıtlamalar, özel sermaye ve risk sermayesi şirketlerinin kuantum bilgisayar, yapay zekâ ve gelişmiş yarı iletkenler gibi belirli yüksek teknoloji sektörlerine yatırım yapmasını engelleyecek.

Ayrıca, daha geniş olarak Çin sanayiine yatırım yapan firmaların bu faaliyeti raporlamasını gerektirecek ve bu da hükümetin ABD ile Çin arasındaki finansal değişimlere ilişkin daha iyi görünürlük sağlamasına yardımcı olacak.

Biden yönetimi yetkilileri, yatırımlara yönelik kesin kısıtlamaların, güvenlik tehditleriyle mücadele etmeye çalışırken Çin ile meşru ticareti bozmayacak birkaç sektörü dar bir şekilde hedef alacağını vurguladı.

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