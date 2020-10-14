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Dünya ABD'den Çin ve Rusya tepkisi
Dünya

ABD'den Çin ve Rusya tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hak ihlalleriyle eleştirilen Rusya ile Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesini kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 04:51:00 -
ABD'den Çin ve Rusya tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yazılı açıklama yaparak, "ABD, otoriter rejimlerin BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesini kınıyor." dedi.

Pompeo, 2018'de ABD'nin Konseyden çekildiğini hatırlatarak, Konseyin İsrail karşıtı yanlı tavırlar içinde bulunduğunu savundu ve "insan hakları ihlali yapan" ülkelerin konseye seçilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD'li Bakan, Konseyin reforme edilmesi yönündeki çağrılarını yinelediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) organı olan 47 üyeli Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni 15 ülke arasında hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya da yer almıştı.

BM Genel Kurulundaki oylamada Konseye seçilen diğer ülkeler arasında Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba yer almıştı.

Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2021 itibarıyla konseyde 3 yıl görev alacak.

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