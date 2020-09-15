ABD'den Çin ve Hong Kong'a seyahat uyarısı

PEKİN (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, "keyfi gözaltı" ve "yerel yasaların keyfi olarak uygulandığı" gerekçesiyle, Çin ana karasına ve Hong Kong'a seyahat etmek isteyen vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlık, Çin ve Hong Kong'a seyahat uyarısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD vatandaşları, Pekin yönetiminin soruşturmalarla iş birliğine zorlamak, aile üyelerine yurt dışından Çin'e dönmeleri için baskı yapmak, sivil uyuşmazlıkları etkilemek ve "yabancı hükümetler üzerinde pazarlık gücü elde etmek" için "keyfi gözaltı ve çıkış yasakları" uyguladığı ifadeleri yer aldı.

Çin veya Hong Kong'da ikamet eden ya da buralara seyahat eden ABD'lilerin keyfi olarak gözaltılara maruz kalabileceği belirtilen açıklamada, "ABD vatandaşları, ABD konsolosluk hizmetlerine veya haklarında iddia edilen suçlarla ilgili bilgilere erişmekten alıkonulabilir, yasal süreç olmaksızın uzun süreli sorgulamalara ve uzun süreli gözaltılara tabi tutulabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Hong Kong'da, Çin'in tek taraflı ve keyfi uygulamalarda bulunduğuna dikkat çekilirken, yeni ulusal güvenlik yasasının Hong Kong'da ikamet etmeyenlerle Hong Kong dışındaki kuruluşlar tarafından işlenen suçları da kapsadığı ve Çin'i eleştiren ABD vatandaşlarının da "tutuklama, gözaltı, sınır dışı edilme" riskiyle karşı karşıya olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD vatandaşlarının Hong Kong'da bulunduğu süreçlerde "temkinli olmaları ve gösterilerden uzak durmaları" gerektiği kaydedildi.

Başta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri iddiaları, Hong Kong'un yeni ulusal güvenlik yasası ve Tayvan konuları olmak üzere ABD ve Çin arasında ticaret, siber güvenlik, teknoloji alanlarında gerginlikler yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana iki ülke arasındaki gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i salgınla ilgili önemli bilgileri paylaşmayarak Kovid-19'un küresel bir salgın haline gelmesinden sorumlu tutuyor.

- Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklıyor. İlgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.



Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.



