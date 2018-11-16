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ABD'den 'Ceyhan boru hattı' açıklaması: Yeniden Türkiye'den...

Brett McGurk, Kerkük'ten çıkarılan petrolün yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilmeye başlaması konusunda Bağdat ve Erbil arasında varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

16 Kasım 2018 Cuma 21:02
ABD'den 'Ceyhan boru hattı' açıklaması: Yeniden Türkiye'den...

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki anlaşma kapsamında Kerkük petrolünün Ceyhan ve uluslararası pazarlara ihracatının yeniden başlaması yönünde güzel haberler geliyor" dedi.

IKBY'nin, 25 Eylül 2017'de bağımsızlık referandumuna gitmesinden sonra Irak merkezi hükümetin gerçekleştirdiği bir operasyonla Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri kontrol altına aldıktan sonra Erbil, boru hattıyla Ceyhan Limanı'na gönderilen Kerkük petrolü sevkiyatını askıya almıştı.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:02
  1. Brett McGurk
  2. ABD
  3. Ceyhan boru hattı
  4. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  5. Irak hükümeti

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