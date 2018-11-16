ABD'den 'Ceyhan boru hattı' açıklaması: Yeniden Türkiye'den...

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki anlaşma kapsamında Kerkük petrolünün Ceyhan ve uluslararası pazarlara ihracatının yeniden başlaması yönünde güzel haberler geliyor" dedi.

IKBY'nin, 25 Eylül 2017'de bağımsızlık referandumuna gitmesinden sonra Irak merkezi hükümetin gerçekleştirdiği bir operasyonla Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri kontrol altına aldıktan sonra Erbil, boru hattıyla Ceyhan Limanı'na gönderilen Kerkük petrolü sevkiyatını askıya almıştı.