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ABD'den Cemal Kaşıkçı çıkışı!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin hesap vereceğini belirtti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:02
ABD'den Cemal Kaşıkçı çıkışı!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kaşıkçı'nın katillerinin hesap vereceğini açıkladı.

Gece dünyayı sarsan haberde, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) gazeteci  Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti. 

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili kişilere dayandırdığı  haberinde, "CIA, Prens Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın suikast emrini verdiği sonucuna ulaştı" ifadesine yer verilmişti.


 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:02
  1. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
  2. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  3. Cemal Kaşıkçı

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