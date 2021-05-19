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Dünya ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler
Dünya

ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler

Yunanistan'da askeri üsler kuran ABD; Dedeağaç Limanı, Demokritos Havaalanı, askeri kışlalardan sonra şimdi de Çanakkale Boğazı yakınlarındaki Semadirek Adası'nı da kullanmak istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:07:00 -
ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi, Semadirek Adası'na teknolojik açıdan modern altyapıya sahip bir helikopter pisti yapmak üzere harekete geçti.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi Müdürü Georgios Driçakos’un emri ile zaman kaybetmeden hızlıca bir şekilde Semadirek Adası'na giden Dedeağaç Demokritos Havaalanı Müdürü Stelios Zantanidis ve beraberindeki mühendis ekibi, incelemelerde bulundu.

En kısa sürede helikopter pistinin ruhsatlandırılması, şimdiye kadar geçerli olan hukuki engel teşkil eden koşulların ortadan kaldırılması ve helikopter pistinin gece ve gündüz 24 saat hizmet verebilecek konuma getirilmesi için düğmeye basıldı.

Çalışmalar en kısa sürede başlatılarak şimdiye kadar ağırlıklı olarak Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede icra edilen tatbikatlarda kullanılan helikopter pisti, büyütülecek ve modern teknolojik cihazlarla donatılarak gece uçuşlarına da hazır hale getirilecek.

Kaynak: Birlik Gazetesi

 

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Yorumlar

MustafaFakı

abd stratejik müttefik ya bir şeý olmaz....! Uyumaya iyi niyete devam....!
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Yozgat

Bunlar ögrenemedi daha canakkaleyi gecemeyeceklerini
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