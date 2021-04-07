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Dünya ABD'den çağrı: Serbest bırakın
Dünya

ABD'den çağrı: Serbest bırakın

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 yıl önce tutuklanan Uygur girişimci Ekpar Asat'ın haksız yere hapis yattığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 20:07:00 -
ABD'den çağrı: Serbest bırakın

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 yıl önce tutuklanan Uygur girişimci Ekpar Asat'ın haksız yere hapis yattığını belirterek serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Asat'ın serbest bırakılması için Twitter hesabından açıklama yapan Price, "Ekpar Asat 5 yıl önce haksız şekilde tutuklandı. O da Sincan'da tutuklanan, hapse atılan ve ortadan kaybolan milyonlarca Uygur veya diğer azınlık mensuplarından biri. Çoğu toplama kamplarında tutuluyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ni onu (Asat) ve haksız yere gözaltına alınan diğerlerini serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asat, ABD Dışişleri Bakanlığının, 2016'da düzenlediği Uluslararası Liderlik Programına katıldıktan sonra Çin'e dönmüş, daha sonra da ortadan kaybolmuştu. Asat'ın daha sonra tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Asat'ın kız kardeşi Reyhan Asat, Haziran 2020'de eğitim gördüğü Harvard Üniversitesinde kardeşi için kampanya başlatmıştı. Üniversiteden mezun 80 hukukçu, ABD ve Çin hükümetine Asat'ın serbest bırakılması için mektup yazmıştı.

Hukukçular ayrıca ABD Kongresinden Asat'ın tutuklanmasında rol alan Çinli yetkililere yaptırım uygulanması için yasa çıkartılması talebinde bulunmuştu.

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