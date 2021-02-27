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Dünya ABD'den büyük hainlik! Türkiye'nin dibinde teröristlere üs kurdu
Dünya

ABD'den büyük hainlik! Türkiye'nin dibinde teröristlere üs kurdu

Suriye'de terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden ABD, Türkiye'nin yanı başında SİHA üssü kuruyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 07:22:00 - 2021-02-27 07:38:07
ABD'den büyük hainlik! Türkiye'nin dibinde teröristlere üs kurdu

Joe Biden'ın Başkan seçilmesi ile Suriye'deki askeri varlığını güçlendiren ABD, işgali daha da derinleştiriyor. Son bir ayda Irak'tan Suriye'ye onlarca TIR silah ve mühimmat taşıyan ABD, şimdi de bölgeyi SİHA üssüne çevirmeye hazırlanıyor. Deyrizor'un doğusundaki El Ömer petrol bölgesine hava üssü kurmak için geçtiğimiz yıl kasım ayında çalışma başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Üsteki pistin inşaatının bittiği öğrenildi. Savaş uçaklarının da inebileceği pistin daha çok silahlı insansız hava araçları tarafından kullanılacağı öğrenildi. ABD'nin bölgeye sevk etiği hava savunma sistemlerinin de bu bölgeyi korumak için kullanılacağı belirtiyor. Son dönemde PKK/PYD işgali altındaki bölgelere sevk edilen silah ve araçlarla birlikte, 8 askeri birlik daha geldiği öğrenildi.

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