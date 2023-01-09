ABD'den Brezilya açıklaması! Taraflarını seçtiler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınayarak, Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya destek verdi.

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya Cumhurbaşkanlığı, Kongre ve Yüksek Mahkemesine yönelik bugünkü saldırıları kınadıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik kurumlara şiddet kullanarak saldırmak hiçbir zaman kabul edilemez. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın bu tip eylemlere derhal son verilmesi çağrısına katılıyoruz."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, benzer bir paylaşımda bulunarak, ABD'nin Brezilya'da demokrasiyi baltalamaya yönelik her türlü çabayı kınadığını belirtti.

"Başkan Biden durumu yakinen takip ediyor." ifadesini kullanan Sullivan, Brezilya'nın demokratik kurumlarına destek verdiklerini kaydetti. Sullivan, "Brezilya demokrasisi şiddetle sarsılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Brasilia'daki Bolsonaro yanlısı gösteriler

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gösteri düzenleyen Bolsonaro yanlısı aşırı sağcı yüzlerce kişi, Kongre binasına doğru yürüyüş başlattı. Polis barikatını aşan ve çevreye zarar vererek içeri giren göstericilerin eylemi devam ediyor.

Bölgeden gelen haberlerde, göstericilerin aynı zamanda Başkanlık Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarına da baskın düzenledikleri, devam eden olaylara polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtiliyor.

Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, olayların olduğu sırada resmi ziyaret için Sao Paulo'da bulunuyordu.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da, 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.