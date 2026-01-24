  • İSTANBUL
Dünya ABD’den bir tekneye daha saldırı
Dünya

ABD’den bir tekneye daha saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD’den bir tekneye daha saldırı

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneyi hedef aldı. Güney Komutanlığı’nın açıklamasına göre saldırıda 2 narko-terörist öldürüldü, 1 kişi ise kayıp.

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini ve saldırıda en az 2 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlar adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın, teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Saldırıda 2 narko-terörist öldürülürken, 1 narko-terörist saldırıdan sağ kurtulmuştur. SOUTHCOM, hayatta kalan narko-teröristin bulunması için ABD Sahil Güvenlik Kuvvetlerini (USCG) bilgilendirmiştir" denildi.

