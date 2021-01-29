ABD'den bir skandal daha! Türkiye'ye rağmen...

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede “aslan payına” sahip olan DSG ile askeri ortaklığın devam edeceğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, koalisyon ortakları ile DEAŞ'ın yeniden dirilmesini önlemek için Irak'a da yardım edeceklerini belirtti.

Yeni ABD yönetiminin Rojava ve Suriye’nin kuzeydoğusunda DSG’ye yardımlarının devem edip etmeyeceği şeklindeki soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü şu yanıtı verdi:

“Sahada IŞİD'e karşı mücadelede aslan payını alan Demokratik Suriye Güçleri (DSG), yetenekli ve kararlı bir askeri ortak olmaya devam ediyor. ABD'nin desteği olmadan IŞİD teröristlerini kökten temizleyemez ve hala gözaltında olan on binlerce IŞİD’li tutuklu ve aileyi koruyamazlar.

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki DSG ile birlikte, insani yardım toplulukları ve sivil toplum grupları da dahil olmak üzere, yerel ortaklarla yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyor. Suriye halkının geleceği için, insani ihtiyaçları karşılamak, gerekli istikrar ve güvenliği sağlamak adına desteğimize devam edeceğiz.”