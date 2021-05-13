ABD'den bir skandal daha! Karşı çıktılar

ABD, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgalci terörist İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için toplanmasına karşı çıktı.

BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanı Çin ve Konseyin geçici üyelerinden Norveç ile Tunus, işgalci İsrail ve Filistin arasındaki gerginliği ve yaşanan şiddeti cuma günü açık oturumda görüşme talebinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, yarın yapılmak istenen açık BMGK oturumunun "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağını" iddia ederek toplantıya karşı çıktı ve gelecek hafta salı günü toplantı yapılabileceği önerisinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi bu hafta iki kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.