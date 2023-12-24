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Dünya ABD'den beslenen Netanyahu'dan 'Lübnan'a saldırı' açıklaması!
Dünya

ABD'den beslenen Netanyahu'dan 'Lübnan'a saldırı' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 20:09:00 -
ABD'den beslenen Netanyahu'dan 'Lübnan'a saldırı' açıklaması!

ABD'den beslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Biden’ın 45 dakikalık bir telefon görüşmesiyle kendisini Lübnan’a saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanlayıp savaş planlarını 'egemen bir devlet' olarak kendilerinin aldığını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisini Lübnan’a yönelik saldırı planından vazgeçirdiği iddialarını yalanladı.

Netanyahu, İsrail'in askeri operasyonlarıyla ilgili kararları kendi değerlendirmeleri ışığında verdiğini ve başka ülkelerden etkilenmediğini belirterek, "ABD'nin bizi bölgedeki operasyonel eylemlerden alıkoyduğu ve alıkoymakta olduğu yönünde hatalı haberler gördüm, bu doğru değil. İsrail egemen bir devlettir. Savaştaki kararlarımız operasyonel değerlendirmelerimize dayanmaktadır” dedi.

İsrail’in operasyon kararları konusunda bağımsız olduğunu aktaran Netanyahu, "Bu kararlar dış baskılar tarafından dikte edilmemektedir. Kuvvetlerimizin nasıl kullanılacağına ilişkin karar İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bağımsız kararıdır, başka kimsenin değil" dedi.

“Biden 45 dakikalık telefon görüşmesiyle Netanyahu’yu ikna etti”

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, İsrail’in 7 Ekim'de Filistin ile çatışmaların patlak vermesinden kısa süre sonra Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine saldırı planladığı öne sürülmüş, Biden’ın 11 Ekim’de 45 dakikalık bir telefon görüşmesiyle Netanyahu’yu söz konusu saldırıyı gerçekleştirmemesi konusunda ikna ettiği iddia edilmişti. Telefon görüşmesi sırasında İsrail savaş uçaklarının havalandığı ve saldırı için hazır olduğu öne sürülen haberde, Biden’ın Netanyahu’nun bu eyleminin sonuçlarını bir kez daha düşünmesini istediği kaydedilmişti.

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