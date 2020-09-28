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Dünya ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması
Dünya

ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin açıklama yaptı. ABD'de yapılan açıklamada çatışmalara son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 00:06:00 - 2020-09-28 00:08:39
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, iki ülkeye Dağlık Karabağ'daki çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları ve Azerbaycan'ın bu saldırılara karşılık vermesiyle başlayan olaylarla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında sivil kayıplara da neden olan büyük ölçekli askeri harekatın son derece endişe verici olduğu bildirildi. 

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "ABD, şiddetin tırmanmasını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü belirtilen açıklamada, her iki tarafa da çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

İki ülkeye ateşkes çağrısı

Bölgede tansiyonun daha fazla yükselmemesi için iki ülkeye aradaki mevcut iletişim kanallarını kullanmaları ve sahadaki gerginliği tırmandıracak ''faydasız'' retorik ve eylemlerden kaçınılması çağrısında da bulunulan açıklamada, "ABD, dışardan tarafların artan şiddete müdahil olmasının duruma yardımcı olmayacağına ve sadece bölgesel gerilimi tırmandıracağına inanıyor. Tarafları bir an önce Minsk Grubu eş başkanları ile çalışarak, esaslı müzakerelere dönmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, ABD'nin, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak da tarafların soruna barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasına yardımcı olma konusunda kararlı olduğu da kaydedildi.

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