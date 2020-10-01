ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansının verdiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ülkesi İsviçre'ye 7 milyar 452 milyon dolar değerinde 40 F/A-18E/F Super Hornet tipi savaş uçağı ve ilgili ekipmanın satışına onay verildiğini açıkladı.

Yine yapılan başka bir açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının İsviçre'ye 6 milyar 580 milyon dolar değerinde 40 adet F-35 uçağının satışına onay verildiği belirtildi.

İsviçre'ye 2 milyar 200 milyon dolar değerinde PAC-3 tipi Patriot hava savunma sistemlerinin de satıldığı açıklandı.

Toplam askeri satış miktira ise 16 milyar 232 milyon doları buldu.