ABD'den, aşağılık bir ikiyüzlülük! Utanç verici olan sizsiniz be

Tunca Bengin, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının etkisiz kaldığını belirtti. ABD'nin bu süreçteki tutarsız ve ikiyüzlü tavrını sert bir dille eleştiren Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Gazze’de, Refah’taki katliamdan, soykırımdan sanki endişeliymiş, rahatsızmış gibi hava takınan ABD, hem verdiği destek hem de sözde yardım yutturmacasıyla inşa ettirdiği limanla Netanyahu’nun Gazze’yi Filistinsizleştirme, yani sürgün planına katkı sağlıyor aynı zamanda... Yoksa ABD’nin gerçekten insalcıl bir bakışı, niyeti olsaydı, bekleyen yardım TIR’larına Amerikan bayrağını asarak sokardı Refah’a... Bakalım Netanyahu o zaman ne yapacaktı?

İsrail’in UAD kararları gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi(UAC)’ne bakışı, tavrı da aynı. Malum UAD devletler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili BM’nin en yüksek organı işlevi görüyor. UCM ise bireyleri savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım iddialarıyla yargılıyor. Bu bağlamda da yine merkezi Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han’ın, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri başvurusuna ilişkin süreç devam ediyor. İsrail’in buna da anında tepkisi ne oldu?. Başsavcıyı İsrail’e düşmanlık, antisemitizmle suçlamak...Bir de çocukları, kadınları katleden, hastaneleri, ibadethaneleri, BM bayrağı dalgalanan kampları dahi bombalayan İsrail askerlerini “dünyanın en ahlaklı(!)ordusu” diye tanımladı hiç utanmadan...Tabii yine ABD’nin yol vermesi şımartmasıyla...Zira başsavcının talebini duyar duymaz Biden’de ne dedi?”Başsavcı’nın İsrailli liderlere karşı yaptığı yakalama kararı başvurusu utanç verici. İsrail’in güvenliğine yönelik tehditlere karşı daima onun yanında duracağız.” Ardından da Gazze’de yapılanların soykırım olmadığını savundu..Mafyavari bir tarzda racon keserek, UAD ve UAC’ye “akıllı ol” anlamında ayar verdi aklınca!..

Yani uluslararası hukuk açısından bakıldığında ABD’nin yaptıkları,tavrı utanç verici aslında. Hemde aşağılık bir ikiyüzlülük...Çünkü “ bizim verdiğimiz bombalarla oradaki masum insanlar öldürüldü” diye bizzat kendilerinin itirafları var. (...)"