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Dünya ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı

ABD yönetimi, içinde 5 adet P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının da yer aldığı toplam 1,77 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 08:44:00 -
ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongreye yapılan bildirimde, Avrupa'nın güvenliği noktasında NATO müttefiki Almanya'ya gerçekleştirilen bu silah satışının önemli olduğu belirtildi.

Bu kapsamda 5 adet Boeing P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının, 9 adet Çok Fonksiyonlu İstihbarat Dağıtım Sistemi Ortak Taktik Radyo Sistemleri, 12 adet LN-251 Entegre Küresel Konumlama Sistemleri ve bunlarla ilgili diğer sistemlerin satışına onay verildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu paketin üreticisinin Boeing firması ve toplam karşılığının ise 1,77 milyar dolar olduğu bildirildi.

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