ABD'den algı operasyonu: Afrin'deki sivillere izin verilmiyor

Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Heather Nauert, "Afrin'deki durumu yakından takip ediyoruz. 140.000 kişi yerlerinden edildi. Sivillerin evlerine dönmelerine izin verilmediğini görüyoruz. İnsani koşullar konusundaki ciddi endişelerimizi dile getiriyoruz" dedi.

Nauert, bölgede hayatın normale dönmesi için gerekli adımların atılması gerektiği yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etti ve "Suriye'nin kuzeybatısında rol oynayan uluslararası aktörlere sesleniyoruz, buna Türkiye ve Rusya da dahil. İnsani yardımın ulaşmasına izin verilmeli ve sivillerin evlerine dönmesi için gerekli koşullar oluşturulmalı" diye konuştu

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yakın zamanda Washington'da gerçekleşmesi beklenen görüşmede Afrin ve yerinden edilen siviller konusunun gündeme gelebileceğini de ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, Nisan ayında yayınladığı durum tespit raporunda Afrin'de yerinden edilenlerin sayısının 137.000 olduğunu açıklamış, bu sivillerin büyük kısmının Tel Rıfat, Nubol ve Zahraa kasabalarına sığındığını aktarmıştı.

Nisan ayından itibaren Afrin'den kaçanların sayısına düşüş olduğu tespitini yapan UNHCR, "Bazı siviller kente geri dönmeye çalışıyor. Bazı durumlarda sivillerin Afrin'e dönüşü ancak 4 günlük bir yolculukla mümkün olabiliyor" demişti.

S-400 ANLAŞMASI KAYGI VERİCİ

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak üzere anlaşmasına da değindi ve "NATO anlaşması uyarınca sadece NATO ittifakı ile uyumlu askeri teçhizatın alınması mümkün. S-400'ün NATO ile uyumlu olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Nauert, ABD'nin kaygılarını Türk yetkililerle yürütülen görüşmelerde dile getirdiğini de ifade etti. Türkiye, 2,5 milyar dolar karşılığında Rusya'da S-400 savunma sistemi almak üzere Moskova ile anlaşmıştı. Sistemin teslimatının 2020'de yapılacağı belirtilmişti.