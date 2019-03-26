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ABD'den Afrika ülkesine 3,7 milyar dolarlık savaş uçağı satışı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16D ve C versiyonlarının Block 72 serisinden tam 25 uçağın, Kuzey Afrika ülkesi Fas'a 3 milyar 787 milyon dolara satışına onay verdi.

26 Mart 2019 Salı 09:52
ABD'den Afrika ülkesine 3,7 milyar dolarlık savaş uçağı satışı!

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı Fas'a muhtemel askeri satışlarla ilgili Kongre'ye iki tebligat gönderdi.

Satışa onay verildi

Söz konusu tebligatlarda, Fas yönetiminin F-16D ve C versiyonlarının Block 72 serisinden 25 uçak ve ilgili malzemelerini satın almak istediği ve Dışişleri Bakanlığının da 3 milyar 787 milyon dolara mal olacak bu satışa onay verdiği kaydedildi.

Ayrıca Fas Hava Kuvvetlerine ait 23 F-16 uçağının ise Lockheed Martin savunma şirketinin son model F-16 uçağının V konfigürasyonuna yükseltilmesi için ise 985 milyon dolarlık satışa onay verildiği bildirildi.

"Fas, Kuzey Afrika'da istikrar için önemli bir güç"

Fas'a yapılacak bu satışların ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine ve NATO dışındaki ortaklarına yönelik politikasına katkı sağlayacağı ifade edilen tebligatlarda, "Fas'ın Kuzey Afrika'da ekonomik ilerleme ve siyasi istikrar için önemli bir güç" olduğuna dikkat çekildi.

Fas'ın zaten F-16 uçaklarını kullandığı ifade edilen tebligatlarda, "Teklif edilen satış bölgedeki temel askeri dengeleri etkilemeyecektir." denildi.

Satışın onaylanması için Kongreden 30 gün boyunca herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:52
  1. Fas
  2. ABD
  3. F-16

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