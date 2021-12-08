  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'den Adanalı Deniz'e tebrik mesajı
Gündem

ABD'den Adanalı Deniz'e tebrik mesajı

ABD Adana Konsolosluğu, NASA tarafından 2021 astronot aday programına seçilen Adana doğumlu 36 yaşındaki Deniz Burnham için tebrik mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 17:36:00 -
ABD'den Adanalı Deniz'e tebrik mesajı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'li asker bir ailenin çocuğu olarak Adana'daki İncirlik Üssü'nde dünyaya gelen Deniz Burnham'ın, 2021 astronot aday sınıfına katılmaya hak kazandığını duyurdu.

Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.

ABD Adana Konsolosluğu tebrik etti

ABD Adana Konsolosluğu da Deniz Burnham'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Burnham hakkında bilgilere de yer verilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Burnham, 12.000 aday arasından programa seçilen 10 kişi arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde çalışmadan önce iki yıllık eğitim alacak. Burnham ABD donanmasında teğmen olarak İhtiyat Teşkilatı’nda görev yapıyor. Kimya ve makine mühendisliği alanlarında üniversite derecesi almıştır ve Kanada, Teksas ve Alaska dahil olmak üzere Kuzey Amerika’da enerji endüstrisinde deneyimli bir liderdir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülke HÜRJET ve HÜRKUŞ'a talip oldu
Ekonomi

Kardeş ülke HÜRJET ve HÜRKUŞ'a talip oldu

Askeri kapasitesine genişletmek isteyen kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'den peş peşe satın almalara hazırlanıyor. Bakü yönetiminin listesind..
Vekiller birbirine girdi
Siyaset

Vekiller birbirine girdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Sosyal medyayı sallayan sokak röportajlarının maskesi düştü!
Gündem

Sosyal medyayı sallayan sokak röportajlarının maskesi düştü!

Sosyal medyada Türkiye’nin karalanmaya çalışıldığı sözde sokak röportajlarından birisinde karısını öldüren katilin tahliye olduğunu iddia ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay