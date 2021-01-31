ABD'den açıklama geldi... Biden ve Putin arasındaki ilk restleşme!

ABD'de Joe Biden döneminde Rusya ile ilk restleşme yaşandı. ABD Başkanı Biden, göreve başlamasının üzerinden 10 gün bile geçmemişti ki Karadeniz'e savaş gemisi gönderdi. ABD donanmasına ait füze yüklü USS Donald Cook savaş gemisi Boğazlar'dan geçerek Karadeniz'e giriş yaptı.

ABD'ye anında karşılık veren Rusya, karşısına Amiral Makarov fırkateynini çıkardı.

Rusya ayrıca kırım yarımadası kıyılarına konuşlandırdığı 'Gemi Terminatörü' lakabıyla bilinen 'Bastiyon' füzeleriyle atış tatbikatı başlattı.

ABD'nin Karadeniz'e gönderdiği gemide, füze kalkanı sisteminin parçası olan balistik füze avcısı ve 'Tomahawk' seyir füzeleri bulunuyor.

"Müttefikler için..."

ABD'den yapılan paylaşımda "Müttefikler için Karadeniz'deyiz" mesajı aktarıldı.

2014 yılında Kırım Yarımadası'nı ilhak eden Rusya, o zamandan bu yana batılı savaş gemilerine daha bir tepkili yaklaşıyor.