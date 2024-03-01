ABD'den açık itiraf! Katliamı kabul etti

ABD yönetimi Gazze'deki ağır tabloyu gizlemiyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda, 25 binden fazla kadın ve çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'de soykırım yapan İsrail'i bütün kaynaklarıyla destekliyor.

Katliamı hiçe sayarak, askeri, siyasi ve ekonomik yönden İsrail'e arka çıkıyor.

İsrail, ABD'nin verdiği destekle on binlerce kişiyi öldürürken, öldürülen kadın ve çocuklar göz ardı ediliyor.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bir oturumda Gazze'deki İsrail katliamlarıyla ilgili soruya yanıt verdi.

25 binden fazla kadın ve çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü kabul etti.

Austin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e gönderilen güdümlü silah sayısını ise hatırlamadığını öne sürdü.

Austin'e karşılık veren Demokrat vekil Ro Khanna, ABD'nin son 5 ayda İsrail'e 21 binden fazla güdümlü silah gönderdiğini açıkladı.