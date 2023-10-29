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Dünya ABD'den 3. dünya savaşı sinyali! 'Yayılma riski arttı'
Dünya

ABD'den 3. dünya savaşı sinyali! 'Yayılma riski arttı'

Yeniakit Publisher
2023-10-29 20:20:00 -
ABD'den 3. dünya savaşı sinyali! 'Yayılma riski arttı'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara değinerek, “Diğer bölgelere yayılma riskinin arttığını görüyoruz” dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, çatışmanın diğer bölgelere yayılabileceğini ifade etti.

'Çatışmanın diğer bölgelere yayılma riskinin arttığını görüyoruz'

ABD basınına konuşan Sullivan, katil İsrail ordusuna savaş gemileriyle destek veren ABD’nin bölgedeki birliklerine yönelik tehditlerin artığını ve tetikte olduklarını belirterek, "Bu çatışmanın diğer bölgelere yayılma riskinin arttığını görüyoruz. Bunu caydırmak ve önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

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Yorumlar

Israil piyon KARARLARI VEREN, SOYKIRIM YAPAN, ISTILACI VE HUKUK TANIMAZ TERORISTLER:AZMETTIRICI SIYONIST-EMPERYALIST AMERIKA/INGILTERE VD KATILLERDIR!!! somurgecilige dayanan ekononomiler YIKILMAK UZERE, CUNKU TURKIYE YY BASLIYOR!!!

........

Ibrahim

Allah aşkına bir şey yapmayın siz nereye gitseniz oraya kaos götürüyorsunuz. Vampir gibi kan ve kaos dan besleniyorsunuz. Ama çöküşünüz başladı. Kaderin üstünde bir kader var
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