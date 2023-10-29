ABD'den 3. dünya savaşı sinyali! 'Yayılma riski arttı'

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, çatışmanın diğer bölgelere yayılabileceğini ifade etti.

'Çatışmanın diğer bölgelere yayılma riskinin arttığını görüyoruz'

ABD basınına konuşan Sullivan, katil İsrail ordusuna savaş gemileriyle destek veren ABD’nin bölgedeki birliklerine yönelik tehditlerin artığını ve tetikte olduklarını belirterek, "Bu çatışmanın diğer bölgelere yayılma riskinin arttığını görüyoruz. Bunu caydırmak ve önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

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