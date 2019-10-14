0553 313 94 23

ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Washington'da bir grup Türk, Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği düzenledi..

14 Ekim 2019 Pazartesi 07:07
ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Washington'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

Washington'daki Türk toplumu üyeleri, Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla gösteri düzenledi. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan bir grup Türk, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için gösteri düzenledi.

Beyaz Saray önündeki gösteride, YPG, PYD ve PKK terör örgütlerinin aynı örgüt olduğuna ilişkin pankartlar açıldı.

Bölücü terör örgütü aleyhine slogan atan Türkler, ABD yönetimine terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini kesme çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Amerika’daki Türkiye, Beyaz Saray’ın önünde, caddeyi kırmızı/beyaza boyayarak, Türkiye’nin ABD’de yalnız olmadığını haykırıyor. Sayıları giderek artan vatan, millet ve al bayrak sevdalılarına şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıç, ayrıca gösterinin görüntülerini paylaşarak "Memleketten 10 bin kilometre ötede olunca 10 bin kat büyüyor Türk insanının vatanına, milletine, bayrağına ve Mehmedine sevdası. #Türkiyeyalnızdeğildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 07:07
  1. Ordu
  2. ABD
  3. suriye
  4. Türkiye
  5. YPG/PKK
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT son durum bugün 14 Ekim
    1. EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT son..
    2. Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin..
    3. Macron ve Merkel'den ortak çağrı!..
    4. 14.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Evlilik nedeniyle istifa eden kadın..
    6. BBC'den skandal haber! Sosyal medyada..
    7. Libya Devlet Yüksek Konseyi..
    8. ABD Aynularab'ın güneyindeki gözetleme..
    9. Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı'na çok..
    10. A Milli Futbol Takımı Fransa maçına..
    11. Kaza yapan otomobil iş yerine girerek..
    12. İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı..
    13. Rusya ve Polonya Avrupa Şampiyonası..
    14. ABD'deki Türklerden Barış Pınarı..
    15. KKTC'de siyasetçilerden Barış Pınarı..
    16. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    17. KKTC Başbakanı Ersin Tatar: KKTC halkı..
    18. ABD Başkanı Donald Trump'tan DEAŞ..
    19. TSK vuruyor HDP'liler panikliyor!..
    20. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun..
    21. Trump'tan AB ülkelerine DEAŞ çağrısı:..
    22. YPG’li teröristler kirli ittifakı..
    23. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya..
    24. Harekatta dikkat çeken sevkiyat!..
    25. Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın ne..
    27. Reuters haber ajansı duyurdu! Birkaç..
    28. Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan..
    29. Resualyn'da teröristlerin kaçış anı..
    30. Tunus'un yeni cumhurbaşkanı belli oldu
    Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
    Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
    'Esed rejimi ile teröristler anlaştı' iddiası! 'Esed bu gece oraya girecek'
    'Esed rejimi ile teröristler anlaştı' iddiası! 'Esed bu gece oraya girecek'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması
    Keskin nişancımız YPG'li teröristi böyle avladı
    Keskin nişancımız YPG'li teröristi böyle avladı
    Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var, tedbir alın
    Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var, tedbir alın

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet kurmalarına izin veremezdik
    Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet kurmalarına izin veremezdik