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Siyaset ABD'deki Türk STK'lardan Biden'a 24 Nisan çağrısı
Siyaset

ABD'deki Türk STK'lardan Biden'a 24 Nisan çağrısı

ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları, 24 Nisan'da Ermenilerin sözde soykırım iddialarını dile getirmemesi için ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 09:29:00 - 2021-04-17 09:34:09
ABD'deki Türk STK'lardan Biden'a 24 Nisan çağrısı

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Biden'a gönderilen mektupta, "24 Nisan'daki başkanlık bildirinizin Osmanlı-Ermeni trajedisini soykırım suçu olarak nitelendirmemesi Türk Amerikan toplumu için önemlidir." denildi.

Mektupta, TASC'nin Amerika'da Türk, Azerbaycan ve Türkçe konuşan toplumlardan siyasi ve dini geniş bir yelpazede bir milyon kişiyi temsil ettiğine işaret edilerek, Biden'ın ülkedeki mevcut derin ayrılıkları iyileştirme misyonunu destekledikleri kaydedildi.

1885-1919 yılları arasındaki Ermeni isyanları ve Osmanlı'nın bunlara verdiği karşılıklar sonucu yaşanan trajik can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanan mektupta, "Soykırım suçlamalarından ziyade uzlaşmak, mesafe katetmek için adil ve uygun bir yoldur." ifadesi paylaşıldı.

Mektupta, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre Ermeni olayının "soykırım" olarak görülmediği hatırlatılarak, "24 Nisan'da iftira atmaktansa, Ermenileri ve Türkleri ortak kökleri üzerine inşa etmek ve karmaşık geçmişle uygun bir şekilde hesaplaşmak adına bir araya getirmek için liderlik etmeye davet ediyoruz." denildi.

"Ortaklığa zarar veriyor"

Washington merkezli Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) de Biden'a açık bir mektup göndererek, 24 Nisan'da yapacağı açıklamada, Ermeni propagandalarını değil temsil ettikleri yarım milyon Türk kökenli Amerikan toplumunu da dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

Mektupta, tarihin manipüle edilerek yanlış yorumlanması ve milletleri lekeleme çabalarının ABD'deki ve dünyanın her yerindeki Türkleri gücendirdiğinin altı çizilerek, Ermenilerin dayattığı "soykırım" ifadesi için, "Her girişim Türk Amerikan toplumuna ve ABD-Türkiye ortaklığına büyük zarar veriyor." denildi.

Osmanlı Ermenileri trajedisi tartışmalarının açık ve titiz şekilde yapılacak tarihi ve hukuki araştırmalarla çözülebileceği vurgulanan Mektupta, "Biz Amerikalıları etkileyen pek çok konuda olduğu gibi Sayın Başkan, bu konuda da Türk Amerikan toplumu, hepimize ahlaki liderlik edeceğinizi içtenlikle ummaktadır." ifadesine yer verildi.

Biden'ın seçim vaadi

ABD Başkanı Biden, geçen yıl başkan adayı iken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları "soykırım" olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.

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