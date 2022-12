ABD’deki Türk öğrenci ve akademisyenler New York Türkevi’nde buluştu

New York Eğitim Ataşeliğince, New York Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenen programda, ABD’de MEB ve Fullbright bursuyla ya da kendi imkanlarıyla yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler ve akademisyenler eğitim alanındaki problemleri ve yeni gelişmeleri konuştu. Programda New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sorularını cevaplayarak, bazı sorunların aşılması konusunda fikir ve önerileri değerlendirdi.

Üstün başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Program çerçevesinde ABD’deki eğitimlerinde üstün başarı gösteren yüksek lisans ve doktora öğrencileri de onurlandırıldı. Alanlarında yaptıkları proje çalışmaları ve yüksek not ortalamalarıyla öne çıkan öğrencilere takdir belgeleri Ataşelik görevlileri ve üniversite hocaları tarafından verildi.