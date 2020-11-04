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Dünya ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı
Dünya

ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yoluyla olmak üzere yaklaşık 100 milyon seçmenin erken oy kullanmasına rağmen bugün seçim gününde seçim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Kritik seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 03:31:00 - 2020-11-04 03:40:12
ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı

ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yoluyla olmak üzere yaklaşık 100 milyon seçmenin erken oy kullanmasına rağmen bugün seçim gününde seçim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Dünyanın gündemindeki seçimde dakika dakika yaşananlar:

03.30: Trump 3 eyalette önde

Hem Fox hem AP tahminlerine göre ABD Başkanı Donald Trump Batı Virginia'da da seçimi kazanıyor. İlk sonuçlara göre Trump'ın önde olduğu eyalet sayısı üçe yükseldi.

Kuzey Carolina, Ohio ve Batı Virgina'da sandıklar kapandı.

03.19: Kentucky ve Vermont'tan sonuçlar geldi

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı.

02.40: Kentucky'de Trump kazandı

ABD’nin Kentucky eyaletindeki ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 8’i sayıldı. Demokratların adayı Joe Biden sayılan oyların yüzde 55,3’ünü aldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump oyların yüzde 43,1’ini aldı.

02.37: Indiana'da Trump fark attı

ABD’nin Indiana eyaletindeki ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 2’si sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump sayılan oyların yüzde 66,7’sini, Demokratların adayı Joe Biden ise yüzde 31,4’ünü aldı.

02.27: Sandıklar kapandı

Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı kesimlerin sandıkların kapandığı bildirildi. Geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan iki eyalette de ABD Başkanı Trump'ın seçimi önde götürmesi bekleniyor.

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