  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'deki son 24 saat dehşete düşürdü! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi
Dünya

ABD'deki son 24 saat dehşete düşürdü! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 18:15:00 -
ABD'deki son 24 saat dehşete düşürdü! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 233 bin 998 artışla 23 milyon 152 bin 69'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 685 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 273 milyon 434 bini geçti.

En fazla vaka Kaliforniya'da, en çok ölüm New York'ta

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 758 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 997 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 488 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 808 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 485 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 133 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan acı haberi duyurdu
Dünya

Azerbaycan acı haberi duyurdu

Dağlık Karabağ'daki savaşı kazanan Azerbaycan, Ermenistan ile yürütülen savaşta 2 bin 823 olan şehit sayısının 2 bin 841’e yükseldiğini duyu..
Karar açıklandığında Adnan Oktar ağladı!
Gündem

Karar açıklandığında Adnan Oktar ağladı! "Ohh Adnan ohh"

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddiasıyla yargılanan Adnan Oktar ve 13 müridi 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapis ve 400’er bin T..
Sosyal medyada alay konusu oldu! ‘Ben de yemin ettim artık Cumhurbaşkanıyım’ Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olmanın kolay yolunu buldu
Gündem

Sosyal medyada alay konusu oldu! ‘Ben de yemin ettim artık Cumhurbaşkanıyım’ Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olmanın kolay yolunu buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadelerinin ardından bugün yapt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay