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ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısı 22'ye yükseldi- Polis, saldırıda bir bebeğin de hayatını kaybettiğini ve saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı- Konuyla ilgili ilk açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump ise saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu

02 Eylül 2019 Pazartesi 03:31
ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde cumartesi günü yaşanan silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Teksas eyalet yetkilileri, saldırının ardından pazar günü yaptıkları yeni açıklamayla saldırının bilançosunun ağırlaştığını kaydetti.

Son açıklamaya göre Teksas'ın Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Ayrıca polis, saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü açıkladı.

Polisin açıklamasında, polisin durdurmaya çalıştığı araçtaki bir kişinin durmadığı, daha sonra kaçarak başka bir aracı çaldığı ve ardından etrafa rastgele ateş açtığı bilgisi yer aldı. Daha sonra yakınlardaki bir tiyatro binası civarında kıstırılan saldırgan polisler tarafından öldürüldü.

Saldırganın motivasyonunun ne olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz bir erkek olduğu bildirildi.

- Trump'tan "akıl sağlığı" açıklaması

Öte yandan konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'daki basın toplantısında ilk kez değerlendirme yapan ABD Başkanı Donald Trump, sorunun "saldırganın akıl sağlığı" ile ilgili olduğunu savundu.

Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokratlarla silahlı saldırıların azaltılabilmesi için atılması gereken adımları görüşmeye devam ettiğini kaydeden Trump, her iki partiye de büyük iş düştüğünü dile getirdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 03:31
  1. ABD
  2. ABD'de silahlı saldırı
  3. Teksas

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