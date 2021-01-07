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Gündem ABD'deki olaylar sonrası Abdullah Ağar'dan olay sözler
Gündem

ABD'deki olaylar sonrası Abdullah Ağar'dan olay sözler

ABD dün gece 4 saatlik bir kaos yaşadı. Yüzlerce gösterici Kongre binasını basıp yağma yaptı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, olayların seyriyle ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Ağar, "Belli ki kalabalığın Kongreyi basması istenmiş" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 17:35:00 -
ABD'deki olaylar sonrası Abdullah Ağar'dan olay sözler

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nin göstericiler tarafından işgal edilmesiyle ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"Bilinçli bir şekilde kaldırıldı"

Böylesine hassas bir ortamda ABD güvenlik güçlerinin Kongre binası için bilinçli olarak yeterli önlemi almadığını belirten Ağar, "Birileri onların Kongre binasına girmesini istedi. Teşvik edildiler ve önlerine çıkabilecek engeller sistematik ve bilinçli bir şekilde kaldırıldı" dedi.

Güvenlik açığı gibi yorumlandığını belirten Abdullah Ağar, aslında bunun bir danışıklı dövüş olduğunu ifade etti.

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