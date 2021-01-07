ABD'deki olaylar sonrası Abdullah Ağar'dan olay sözler

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nin göstericiler tarafından işgal edilmesiyle ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"Bilinçli bir şekilde kaldırıldı"

Böylesine hassas bir ortamda ABD güvenlik güçlerinin Kongre binası için bilinçli olarak yeterli önlemi almadığını belirten Ağar, "Birileri onların Kongre binasına girmesini istedi. Teşvik edildiler ve önlerine çıkabilecek engeller sistematik ve bilinçli bir şekilde kaldırıldı" dedi.

Güvenlik açığı gibi yorumlandığını belirten Abdullah Ağar, aslında bunun bir danışıklı dövüş olduğunu ifade etti.