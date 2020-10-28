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Aktüel ABD'deki Müslüman toplumdan Macron'a kınama, Fransa'ya seyahat uyarısı
Aktüel

ABD'deki Müslüman toplumdan Macron'a kınama, Fransa'ya seyahat uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 01:14:18 -
ABD'deki Müslüman toplumdan Macron'a kınama, Fransa'ya seyahat uyarısı

WASHINGTON (AA) - ABD'deki Müslüman toplum, Fransa'ya seyahat etmeyi düşünen Müslümanları uyarırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da kınadı.

ABD'nin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Fransa'da son dönemde artan İslamofobik söylemlere ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Amerikalı Müslümanları, Fransız hükümetinin Fransız Müslümanları, camileri ve İslami kuruluşları hedef alan İslamofobik tehlikeli ve riyakar bağnazlık kampanyası nedeniyle bu ülkeye seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz." ifadesine yer verildi.

Paris'te iki Müslüman kadının bıçaklı saldırıya uğradığı anımsatılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kınandı.

CAIR Başkanı Nihad Awad da yaptığı yazılı açıklamada, "Fransız hükümetinin, kendi halkına karşı mantık dışı, hukuksuz ve aşırılıkçı yobazlık kampanyası bitmeli. Fransa, Müslümanları ifade özgürlüğünü yerine getirdiği gerekçesiyle cezalandırırken ifade özgürlüğü hakkını yüceltemez. Ayrıca Fransa, Müslüman vatandaşlarına Fransız mallarını boykot etmeyi yasaklarken özgürlük işareti olamaz." çağrısında bulundu.

- Fransa'daki İslam karşıtlığı büyüyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşlarını hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

Fransa’nın İslam karşıtı tutumu nedeniyle İslam ülkelerinde Fransız ürünlerini boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

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