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Dünya ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü! 50 kişi mahsur kaldı...
Dünya

ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü! 50 kişi mahsur kaldı...

Yeniakit Publisher
2024-05-08 12:05:00 -

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde meydana gelen hortumda kargo şirketine ait deponun bir kısmının çöktüğü, 50 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

ABD’nin Michigan eyaletinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve hortum yıkıma yol açtı. Portage kentinde ABD merkezli kargo şirketi FedEx’e ait deponun çatısı ve bir kısmı çöktü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, deponun çökmesi sonucu 50 kişinin mahsur kaldığı, ekipler tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi. Elektrik hatları ve molozlar nedeniyle ekiplerin mahsur kalanlara ulaşmasının zorlaştığı öğrenildi.

Kentteki çok sayıda evde de hasar meydana gelirken, bir mobil ev kampında en az 12 kişi yaralandı. Binlerce kişiye fırtına uyarısı yapılan bölgede, 32 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı açıklandı.

 ABD’nin orta batı bölgesinde dün akşam toplam 14 milyon kişiye hortum uyarısı yapıldı.

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