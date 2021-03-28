  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'deki hapishanede ortalık karıştı! Polis rehin aldı, öldürüldü
Dünya

ABD'deki hapishanede ortalık karıştı! Polis rehin aldı, öldürüldü

ABD'nin Oklahoma Cezaevi'nde polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 15:50:00 -
ABD'deki hapishanede ortalık karıştı! Polis rehin aldı, öldürüldü

ABD’deki Oklahoma Cezaevi'nde, kötü koşulları protesto etmek isteyen mahkum bir gardiyanı rehin aldı. Mahkum, su olmadığı için haftalardır duş alamadıklarını ve tuvaletlerin tıkandığını ifade ederek durumun düzeltilmesini istedi. Cezaevine giren polis, mahkumun gardiyanın boynuna bir nesne yaklaştırmasının ardından ateş açtı. Mahkum, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Mahkumun öldürülmesinin ardından cezaevi önünde toplanan protestocular, polisin olaya müdahale şekline tepki gösterdi. Hafif yaralanan gardiyanın ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, rehin olayı cezaevinin 10’uncu katında meydana geldi. İsyan çıkaran mahkum, kendisine ilaç vermeye gelen gardiyanı rehin alarak diğer 37 mahkumun kaldığı koğuşun anahtarlarına el koydu.

Olayın ardından basına açıklama yapan Oklahoma İlçe Şerifi Tommie Johnson, binaya girdikten sonra olayı kontrol altına almaya çalıştıklarını, ancak gardiyanın tehlike altında olduğunu düşünerek mahkumu vurduklarını söyledi.

Oklahoma Cezaevi’nin yöneticisi Greg Williams ise, idari birimlerin koşulları iyileştirmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Williams, “Bu koşulları sürekli yönetiyoruz. Gelip bunu çözmemize yardımcı olan anlaşmalı olduğumuz kurumlar var. Yani bu sürekli olan bir şey değil” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen felç oldular! Tek çare Türkiye
Ekonomi

Resmen felç oldular! Tek çare Türkiye

Süveyş kanalında yaşanan Panama bandıralı konteyner gemisi krizinin ardından tek güvenli rotanın Tarihî İpek Yolu olduğu bir defa daha ortay..
Hükümet düğmeye bastı! Yeni koronavirüs kararları
Gündem

Hükümet düğmeye bastı! Yeni koronavirüs kararları

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Kabinenin ana gündemi is..
ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük
Dünya

ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin müdahalesinde 100'den fazla kişinin öldürülme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay