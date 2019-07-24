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ABD'deki FETÖ şebekesi: Şerif Ali Tekalan

Türkiye'den ilk firar eden FETÖ'nün tepe yöneticilerinden eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, Teksas eyaletindeki FETÖ okulu North Amerikan Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:02
ABD'deki FETÖ şebekesi: Şerif Ali Tekalan

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'den ilk firar eden tepe yöneticilerinden eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, halen Teksas eyaletindeki FETÖ okulu North Amerikan Üniversitesinin Rektörü olarak görev yapıyor.

Veliaht olarak görülüyor

Tekalan'ın, FETÖ örgüt yapılanmasının en tepesindeki isimlerden biri olduğu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına geçebilecek kişilerden biri olarak görüldüğü kaydediliyor.

Fatih Üniversitesinin 2010'da rektörü olan Tekalan'ın, örgütün üniversitesi 2016'da kapatılınca önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı biliniyor.

Her taşın altından o çıkıyor

Türkiye'deki birçok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tekalan, "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce gri kategoride "aranan teröristler" listesinde yer alan Tekalan için 300 bin liraya kadar ödül konduğu belirtiliyor.

Rektörü olduğu üniversite "eğitim kalistesinden yoksun" listesinde

ABD'de faaliyet gösteren "Göçmenlik Çalışma Merkezi"nin şubatta yayınladığı raporda, yurt dışından gelen kişilere F1 vizesi sağlamak amacıyla çalışan ve aktif olarak kaliteli eğitim vermeyen 38 üniversitenin adı açıklandı.

Tekalan'ın rektörlüğünü yaptığı North American Üniversitesi de "eğitim kalitesinden yoksun" ve "ABD'ye gelen kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı" faaliyet gösteren okullar listesinde yer aldı.

Söz konusu listede bu üniversitelerin, "açıkça Gülen hareketiyle bağlantılı" çalıştığına da dikkat çekildi.

Karlov suikastı soruşturmasında para trafiği tespit edildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin yapılan soruşturmada da Tekalan'ın adı geçti. Suikast soruşturması kapsamında tutuklanan, cinayetin işlendiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan ile Tekalan arasında para trafiği tespit edildi.

İncelemeye göre, 2012'de Mustafa Timur Özkan'a 100 lira gönderen Tekalan'ın, "Gezgin Gözüyle Kalınıngrad'dan Kamçatka'ya Rusya" sergisini düzenleyen Türkiye Gezginler Kulübüne de 2011-2014'te beş işlemde 500 lira gönderdiği ortaya çıktı.

Esed'in destekçisiyle dünür

Tekalan, Ağustos 2015'te oğlu Tarık Tekalan'ı, Esed rejiminin finansörü olarak gösterilen Hashem Akkad'ın kızı Lana ile evlendirmesiyle de Türk medyasına haber oldu.

Tekalan'ın dünürü Akkad'ın, Beşşar Esed'e çok yakın bir isim olduğu, Suriye'de bir dönem milletvekilliği yaptığı, petrol ve plastik sektörü dahil farklı alanlarda 14 şirketi bulunduğu belirtildi.

Akkad'ın Suriye rejiminin ordusuna askeri teçhizat sağlayan en önemli iş adamlarından biri olduğu, Esed rejimiyle doğrudan bağlantıları gerekçesiyle İngiltere ve Fransa'ya giriş yasağı bulunduğu ifade edildi.

 

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:02
  1. Ankara
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