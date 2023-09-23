ABD’deki büyük panik, timsahlarıyla ünlü o kenti ayağa kaldırdı! Çenesinde ceset gören ABD'liler neye uğradığını şaşırdı!

Sabah saatlerinde bir iş görüşmesine gitmek üzere evinden çıkan adam, sokakta ilerleyen 4 metrelik canavarla karşılaştı. Dakikalar sonra bir silah sesi duyuldu.

Canavar yedi! Ağzındaki cesedi görünce kayda aldı

ABD'nin güney eyaleti Florida'da sabah saatlerinde bir iş görüşmesine gitmek üzere evinden çıkan JaMarcus Bullard, sokakta yürüyen canavarı gördü.

Uzunluğu dört metreyi aşan dev, Tampa'nın karşısındaki 80 bin nüfuslu Largo'nun sokaklarından birinde ilerliyordu.

Canavarın ağzındaki cesedi gördüğünde hemen yakınlardaki itfaiyeye haber verdi, dakikalar sonra silah sesleri duyuldu.

Timsahlarıyla ünlü ABD Florida'da dört metreden fazla uzunluğa sahip bir hayvan, çenesinde bir ceset taşıyordu.

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Evlerin arasından geçip kanala ulaşmayı hedefleyen sürüngen, itfaiye ekipleri tarafından durduruldu. Polislerin de olay yerine gelmesiyle, çevrede yaşayanlar kanalın karşısında toplandı.

Görgü tanığı JaMarcus Bullard, yerel medyaya "Ağzında bir ceset olduğunu söyleyebilirim, bu nedenle kayıt yapmaya başladım" dedi.

Ekiplerin hızla timsahı sudan çıkardığını anlatan Bullard, birkaç silah sesi duyduğunu belirtti.